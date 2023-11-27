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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبهر المصريين.. فرج عامر يعلق على أداء مهاجم ميدياما الغاني

فرج عامر
فرج عامر

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على أداء چوناثان سوا مهاجم نادي ميدياما الغاني بعد مباراة الأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : "مهاجم نادي ميدياما الغاني چىناثان سوا بهر المصريين ، هو مهاجم منتخب غانا عمره ٢٣ سنة وبدء الصراع عليه من الأهلي وبيراميدز واتضح أن نادي صن داونز الجنوب إفريقي والمنافس الحقيقي للأندية المصرية في بطولات افريقيا يسعي لضمه، وايضا نادي برتغالي كبير طلب شراءه ، جوناثان سوا لاعب فذ هداف سريع صغير السن".

وفاز النادي الأهلي، على ميدياما الغاني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن الجولةالأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

الاهلي وبيراميدز بطولات أفريقيا دور المجموعات رئيس نادي سموحة صن داونز الجنوب إفريقي مباراة الأهلي ملعب السلام ميدياما الغاني نادي صن داونز

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