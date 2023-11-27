أبهر المصريين.. فرج عامر يعلق على أداء مهاجم ميدياما الغاني

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على أداء چوناثان سوا مهاجم نادي ميدياما الغاني بعد مباراة الأهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : "مهاجم نادي ميدياما الغاني چىناثان سوا بهر المصريين ، هو مهاجم منتخب غانا عمره ٢٣ سنة وبدء الصراع عليه من الأهلي وبيراميدز واتضح أن نادي صن داونز الجنوب إفريقي والمنافس الحقيقي للأندية المصرية في بطولات افريقيا يسعي لضمه، وايضا نادي برتغالي كبير طلب شراءه ، جوناثان سوا لاعب فذ هداف سريع صغير السن".

وفاز النادي الأهلي، على ميدياما الغاني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن الجولةالأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.