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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

15 ديسمبر المقبل.. "التخت العربي" على مسرح الجمهورية وفريق "شموع" بمعهد الموسيقى

التخت العربي
التخت العربي

تقدم فرقة التخت العربي للموسيقى والغناء العربي قيادة المايسترو "ياسر معوض "حفلا جديدا لها على خشبة مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية يوم 15 ديسمبر المقبل .. فيما تحيي فرقة " شموع " الموسيقية بقيادة الفنان والمايسترو "سعيد عثمان" أمسية موسيقية أخرى بذات اليوم على خشبة معهد الموسيقى العربية بالقاهرة.


ومن المقرر أن تقدم الفرقتان مجموعة من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة لكبار المطربين منهم أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ ، محمد فوزى ، فريد الأطرش، فايزة أحمد، نجاة الصغيرة وغيرهم، وذلك في إطار الحفاظ على شخصية مصر التراثية وإبراز الهوية المصرية من خلال الموسيقى الأصيلة. 


يذكر أن فرقة "التخت العربي" قد اهتمت منذ تأسيسها بتقديم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية، وتضم الفرقة نخبة من أمهر العازفين والمطربين، وقد أخذت الفرقة مكانا متميزا في الساحة الفنية بعد تقديمها العديد من الحفلات الناجحة بمختلف دول العالم العربية والأجنبية، إلى جانب مشاركتها بمهرجانات دولية متخصصة وحصولها على جوائز دولية منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء بتركيا عام 2010 .


على صعيد آخر، تقدم مؤسسة زاوية في شهر ديسمبر المقبل برنامجا فنيا بعنوان "سينما علي بدرخان"، يحتفي بالمخرج المصري علي بدرخان.


وقالت سينما زاوية - فى بيان لها اليوم الاثنين - إن دار زاوية سوف تقوم بعرض خمسة أفلام لبدرخان وهي : الحب الذي كان ، الكرنك ، شفيقة ومتولي ، أهل القمة وفيلم الجوع.


وكان علي بدرخان قد أخرج عشرة أفلام روائية طويلة خلال مسيرته الفنية ، التي انطلقت بعد تخرجه من معهد السينما في القاهرة في عام 1967 ، وسفره في بعثة إلى إيطاليا لمدة عامين.
 

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