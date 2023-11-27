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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جراح فلسطيني بريطاني يحكي عن واقع مأسوي داخل مستشفيات غزة

صدى البلد

قال الجراح الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة، اليوم الاثنين، إن 160 طبيبا وممرضا قتلوا خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأكد أبو ستة، أنه خلال فتدو تواجده في مستشفى الشفاء تأكد من أن 45% من المصابين بالحروق أطفال.

وأضاف: “ رأينا حروقا تسببت بها قنابل الفوسفور الأبيض ووصلت إلى عظام المرضى الفلسطينيين”.

وتابع، عندما دخلت إلى المستشفى الأهلي في غزة وجدته تحول إلى مخيم للنازحين.

وأشار أبو ستة أيضا إلى أن مسيرات إسرائيلية أطلقت صواريخ على سياج المستشفى الأهلي بعد تلقي مديره إنذارا بإخلائه، كما شعرنا بارتجاجات في المستشفى الأهلي أثناء إطلاق صواريخ إسرائيلية في محيطه، بالإضافة إلى أن الساحة الأمامية للمستشفى الأهلى كانت مليئة بالجثث بسبب قصف إسرائيلي.

وقال أيضا، إن 120 طفلا كانوا مصابين في مستشفى الشفاء بدون ذويهم ولم نعرف هوياتهم.

وأضاف: “رأيت جرحى فلسطينيين أصيبوا برصاص قناصة في غزة”.

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