تعد المكرونة بالبشاميل من الاكلات التي يعشقها كثيرين، لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل مكرونة بشاميل بالصلصة الحمراء.

مكونات عمل مكرونة بشاميل بالصلصة الحمراء

كيس من المكرونة القلم المسلوقة.

حبة من البصل المبشور.

نصف كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملح حسب المذاق.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوبين من الحليب.

كوب من معجون الطماطم.

كي تتمكني من عمل مكرونة بشاميل بالصلصة الحمراء، يجب أن تقومي في البداية برفع حلة على النار، ثم قومي بإضافة لها السمن وتهدئة النار، ومن ثم قومي بإضافة لها الدقيق وتشويحه جيدًا مع السمن، حتى يحصل على اللون الذهبي، ومن بعدها قومي بإضافة له الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر لحين الحصول على قوام كريمي ناعم.

في ذلك الوقت يمكنك إضافة معجون الطماطم وتقليبه جيدًا، ومن ثم قومي بإضافة له الملح والفلفل الأسود والبهارات، ثم قومي بتقليبهم مع بعضهم جيدًا لحين الحصول على قوام كريمي أحمر اللون، وفي نفس الوقت قومي بإضافة الملح والفلفل الأسود إلى البصل المبشور وتقليبهم جيدًا، ثم قومي بإضافة لهم المكرونة المسلوقة وتقليبها مع البصل جيدًا.

قومي الآن بوضع خليط المكرونة والبصل في قالب بيركس مدهون بالسمن، ومن فوقه قومي بتوزيع صوص البشاميل الأحمر، ومن بعدها قومي بوضعه في الفرن حتى ينضج ويحصل الوجه على اللون الذهبي، ثم قومي بتقديمها.