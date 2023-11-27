مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية يزور البنك الإسلامي في جدة

أجرى البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق له، زيارة للبنك الإسلامي للتنمية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

والتقى وفد المنظمة بوفد رفيع المستوى من قطاع الزراعة وموارد المياه والتنمية الريفية، حيث استعرض المدير العام أنشطة المنظمة ذات العلاقة بالزراعة وموارد المياه والتنمية الريفية، ثم تناول وفد البنك الكلمة بشرح واف عن الفرص المتاحة في عرض المنظمة وكذلك قام وفد البنك بشرح واف عن استراتيجية البنك في المجال التنموي .

وإنتهى اللقاء إلى تحديد عدد من مجالات الاهتمام المشتركة التي سيبدأ التعاون فيها، على أن يتم الإعداد لسلسلة من اللقاءات الإقليمية لبلورة الأفكار التي تم التوصل إليها سعياً إلى البدء في عدد من المشروعات التنموية في عدد من الدول العربية .