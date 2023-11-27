الدقهلية .."العلاج الحر" تكثف جهودها بمعاينة 71 معملاً

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الحر وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة حيث تم المرور على عدد من المعامل الخاصة بنطاق 6 مراكز على مستوى المحافظة، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 71 معملا بالمحافظة ، الواقعة في مراكز المنصورة و ميت غمر و منية النصر ودكرنس وميت سلسيل .

تم الموافقة على اصدار تراخيص لعدد 54 معملاً ورفض ترخيص 17 اخرين وذلك لعدم توافر الاشتراطات الصحية بها .

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