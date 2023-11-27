سمير فرج: استمرار الهدنة الإنسانية في مصلحة إسرائيل لهذا السبب.. فيديو

علق اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، على تطورات الأوضاع في غزة ومجهودات مصر لتمديد الهدنة الإنسانية في القطاع.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" خلال الأيام الماضية مصر بذلت مجهودات كبيرة مع قطر وأمريكا لإتمام الهدنة الإنسانية في غزة".

وأضاف سمير فرج :"استمرار الهدنة الإنسانية في مصلحة إسرائيل للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس".

وتابع سمير فرج :" أمريكا معها مفتاح اللعبة على مستوى العالم وأمريكا لو قالت لنتنياهو يوقف الحرب هيوقفها ".

وأوضح سمير فرج:" نحتاج إلى حل جذري للأزمة الحالية في قطاع غزة"، مضيفا:" جهود مصرية قطرية لتثبيت التهدئة واستمرار إدخال المساعدات لكافة المناطق بقطاع غزة ".