متحدث الخارجية الأمريكية: نؤيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لافتاً إلى أن تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، ستعمل على وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأردف المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال حواره عبر زوم ببرنامج "آخر النهار"، على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر آمين، إلي أنه لابد أن يجلس الإسرائيليون والفلسطينيون على طاولة المفاوضات لإقرار حق كل منهما، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي جون بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يعملان على تأسيس الدولة الفلسطينية.

إسرائيل لديها الحق في الدفاع

وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد العمليات الإرهابية التى تقوم بها حركة حماس على حد وصفه، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد حق الشعب الفلسطيني في أن ينعم بالاستقرار والحرية والكرامة والعدالة.