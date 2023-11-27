قريبا.. الجيش الأوكراني يواجه كارثة تنذر بحسم الحرب لصالح روسيا

أفادت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، بأن عدد قوات الجيش الأوكراني يتناقص بسرعة في المعارك مع الجيش الروسي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه "قريبًا سيدخل الصراع في أوكرانيا عامه الثالث، وتفقد القوات المسلحة الأوكرانية بسرعة قوات المشاة المدربة جيدًا على خط المواجهة، وتتضاءل فرصها في تحقيق النصر".

ولفتت إلى أن أوكرانيا تتخلف بشكل كبير عن روسيا من حيث إنتاج واقتناء الأسلحة، على الرغم من أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يحاول الحصول على مساعدة إضافية من الحلفاء الغربيين.

وأضافت: “مع ذلك، كانت المشكلة الأكبر هي تجنيد المجندين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية وتدريبهم”.

وفي وقت سابق، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الروسي حرم القوات المسلحة الأوكرانية من كمية هائلة من المعدات.

وأضاف ريتر، في مقابلة مع قناة "جيجينبول" على منصة يوتيوب: “تم تدمير 300 دبابة و55 مركبة. كما تعلمون، هذه ليست بالضرورة المعدات الدقيقة التي تم نقلها إليهم، لكن الخسائر تتوافق تقريبًا مع العدد الذي تم نقله”.

وأوضح أنه "لم يعد هناك ما يمكن استبداله بهم.. لم يبق لهم شيء.. ولم يعد لدى أوروبا ما تقدمه لهم".

وأشار إلى أنه حتى لو تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من التقدم في مكان ما خلال هجومها، فإن الجيش الروسي ما زال يصدها، ولهذا السبب كانت كل تضحيات الأوكرانيين عبثًا.