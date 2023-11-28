أحمد كريمة: من الضروري الثبات في مواجهة التحديات.. فيديو

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه من الضروري الثبات في مواجهة التحديات خاصة في ظل تفاقم الأحداث التي تحدث في العالم .

وقال أحمد كريمة في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" الثبات في مواجهة التحديات قيمة أخلاقية إسلامية منهجية".

وتابع احمد كريمة :" أعداء الوطن والحق يريدون للناس فقدان الثقة في كل شيء ".

وأكمل احمد كريمة :" من الضروري التحلي بالصبر والثبات عند مواجهة أي تحدي يواجه الوطن، وهذا ما حثنا عليه الدين الإسلامي ".

ولفت أحمد كريمة :" يجب مواجهة الأزمات بحلول دائمة ومواجهة حاسمة"، مضيفا:" على كل إنسان في مكان عمله أن يكون مرابط ويصبر ويتقي الله ".