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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريلمي تحقق إنجازًا جديدًا بالوصول إلى 200 مليون هاتف ذكي بالأسواق العالمية

ريلمي تحقق إنجازًا
ريلمي تحقق إنجازًا جديدًا بالوصول لـ 200 مليون هاتف ذكي

حققت شركة ريلمي إنجازًا كبيرًا حيث استطاعت بيع 200 مليون هاتف ذكي في أسواق الهواتف الذكية العالمية، حيث يأتي هذا الإنجاز بعد 5 سنوات من بدء رحلتها في عالم الهواتف. 

 

وأعلن "سكاي لي"، مؤسس ريلمي، أن الشركة وصلت إلى 200 مليون شحنة في ما يزيد قليلاً عن خمس سنوات، وتكشف الإحصائيات أن الشركة استطاعت بيع أكثر من 40 مليونًا سنويًا، مع الأخذ في الاعتبار بأن السنة الأولى كنت بطيئة نسبيًا في المبيعات.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة ريلمي تحظى بشعبية لدى المعجبين بسبب أجهزتها ذات الأسعار المعقولة والتي تتميز بميزات أعلى بكثير من شريحة الأسعار. 

 

وتعد أحد أكثر الأجهزة التي حازت الكثير من المستخدمين في السوق حاليًا هو هاتف Realme 11 Pro والذي يتميز بتصميم فريد وشاشة فائقة الجودة وشحن فائق السرعة مع سعر مناسب حوالي 300 يورو في الأسواق الأوروبية. 

 

وتطلق ريلمي أيضًا عدد من الهواتف الرائدة حيث تستعد الشركة لإطلاق GT5 Pro مع معالج Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا.

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