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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

8 ديسمبر آخر موعد.. تفاصيل التسجيل بمسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الإعلان عن انطلاق مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024 والتي تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات العلمية، ممن لديهم أفكار ابتكارية تقدم حلولاً لتحديات التنمية في مصر.

كما تأتي المسابقة في إطار حرص الصندوق على تقديم البرامج الداعمة للطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية، ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والوصول بها إلى السوق المحلي والدولي.

تقدم المسابقة العديد من الفوائد والفرص الرائعة للطلاب المبتكرين، منها:
• الدعم المالي للمشاريع يصل إجمالية  إلى 1.5 مليون جنيه مصري.
• برامج تدريبية متنوعة، وجلسات توجيه وإرشاد؛ لتطوير المشروع، بمشاركة خبراء متخصصين في مجال الابتكار.
• فرصة للمشاركة في مسابقات دولية.

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وأشارت إلى أنه إذا كنت طالبًا مبتكرًا، وتمتلك مشروعًا مميزًا أو فكرة مميزة، تُفيد بها بلدك، وتخدم بها مجال معين من المجالات التنموية، فلا تتردد في المشاركة بالمسابقة، واستغلال هذه الفرصة الرائعة لتحقيق أحلامك، وتنفيذ فكرتك أو مشروعك، وبناء مستقبل أفضل لنفسك ولبلدك.

وأوضح أن الموعد النهائي للتقديم هو [8 ديسمبر 2023]، بينما لمزيد من المعلومات، والتقديم، والتعرف على الشروط، يمكن زيارة الرابط التالي:

‏https://ic24.untapcompete.com/

 

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