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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعقد مؤتمر تدهور الأراضي الزراعية والتصحر .. تفاصيل المشاركة

صدى البلد

تعقد اللجنة الوطنية لعلوم الأراضي ورشة عمل بعنوان تدهور الأراضي الزراعية والتصحر وذلك يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 بقاعة المؤتمرات بأكاديمية البحث العلمي.

وأوضحت أنه يعد التصحر وتدهور الأراضي  من أكثر المعوقات علي التنمية الزراعية المستدامة لما له من أثر مباشر على الإنتاج الزراعي من ناحية الكم والجودة، يرتبط التصحر وتدهور الأراضي بعوامل المناخ من حرارة ومطر في المقام الأول بجانب التأثيرات البشرية والتي قد تزيد أو تحد من زيادة تلك الظواهر .

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كما أشارت إلى أنه تعاني معظم دول العالم باستمرار من مخاطر التصحر وتدهور الأراضي  ووفقا لتقارير منظمة الأمم المتحدة فان المناطق الصحراوية تمثل حوالي 68% من المساحة الإجماليّة للوطن العربيّ، لذا فإن المجتمعات العلمية والمنظمات الدولية يدعون لعقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية سنويا لمناقشة مسببات تلك الظواهر وأثرها علي الإنتاج الزراعي والبيئة المحيطة من اجل إيجاد الحلول المثلي لمواجهتها والحد من تأثيرها .

بينما لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/workshop-12/

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