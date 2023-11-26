عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاستشعار من البُعد والأكاديمية العربية تنظمان ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي والأقمار التعليمية

صدى البلد

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، ورشة عمل في حول "هندسة وتكنولوجيا الأقمار الصناعية وعلوم الفضاء والذكاء الاصطناعي في تطبيقات الاستشعار من البُعد ونُظم المعلومات الجغرافية"، وذلك بمقر كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية بفرعها في مصر الجديدة بالقاهرة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي كلمته، رحب الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجميع الحضور، مؤكدًا على أهمية دور الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور إسلام أبوالمجد، في بناء القدرات البشرية للتخصصات المُتقدمة للأجيال المُستقبلية، ولدعمها جهود تطوير العملية التعليمية والأنشطة البحثية بالتعاون مع الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية والبحثية المختلفة.

txt

عاشور ورئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة يبحثان إنشاء فرع للمؤسسة بالعاصمة الإدارية

txt

1.5 مليون دعم.. صندوق رعاية النوابغ يُطلق مسابقة حافز الابتكار لطلاب الجامعات

txt

بمشاركة 35 جامعة وأكثر من 168مشروعا.. البحث العلمي تحتفل بنتائج تحدي مصر للصناعة

txt

موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 بالجامعات الأهلية

txt

تفاصيل التقديم لجائزة تكريم العالمات الشابات بأكاديمية البحث العلمي

txt

فوز 15 مشروع بالتمويل ضمن اتفاقية التعليم العالى والمعهد المتحد للأبحاث النووية بروسيا

txt

أكاديمية البحث العلمي تعلن نتائج تحدي مصر للصناعة لعام 2023

txt

وزير التعليم العالي يبحث إنشاء فرعاً للكلية الملكية للجراحين بالعاصمة الإدارية

txt

احصل على فرصة لدراسة البكالوريوس خارج مصر.. تفاصيل

txt

الأعلى للجامعات يوافق على تحديث الفصل الأول من مقرر القضايا المجتمعية

‏ومن جانبه، قدم الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، الشكر لأسرة الأكاديمية على استضافة هذا الحدث الهام، مؤكدًا على استمرار التعاون والدعم المُشترك بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من هذا التعاون هو المساعدة في تأهيل الخريجين ليكونوا مؤهلين وقادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، موضحًا أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في التعليم والبحث العلمي بمُحاكات المستقبل؛ لافتًا إلى أنه جاري إعداد مذكرة تفاهم مُحدثة بين الهيئة والأكاديمية، لتكون مواكبة لمُتطلبات وظائف المُستقبل وذلك في مجالات الحاسبات والمعلومات والهندسة ومختلف الأقسام.

وتهدف ورش العمل إلى عرض أحدث نتائج الأبحاث العلمية، وللتوصل إلى توصيات من شأنها خلق بيئة أكثر استدامة بما تواكب مع السياسات والتوجهات المعمول بها في كافة أنحاء العالم.

 

وشهدت ورشة العمل الموسعة حضور طلاب من كلية الهندسة والتكنولوجيا من فرعي الأكاديمية بمصر الجديدة والقرية الذكية وكلية الفنون والتصميم وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، حول الذكاء الاصطناعي في تطبيقات نُظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد، بالإضافة إلى تطبيقات الهندسة المعمارية بأحدث نظم المساحة التصويرية بالليزر، وذلك تحت إشراف خبراء من الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء.

‏ويأتي تنظيم هذا الفعاليات بالتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء وإدارة المساحة العسكرية للقوات المسلحة المصرية، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الشركات المتخصصة ومنها شركة إيدج برو، وشركة أدري، وشركة لايك جو سيستم، وشركة الماسة كونسبت، وشركة أوتو ديسك، وكلية الهندسة جامعة الأزهر.

 

‏وعلى هامش ورشة العمل، تم تنظيم مسابقة لتصميم وإطلاق أقمار صناعية تعليمية مُصغرة "كان سات" CANSAT، وشارك في تصميمه وإطلاقه مجموعة من طلاب الأكاديمية، تحت إشراف خبراء من الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء؛ لتحقيق أكثر استفادة ممكنة من ورش العمل من خلال التطبيق العملي، كما تم استقبال البيانات من القمر الصناعي بنجاح، وأشاد الحضور بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدكتورة داليا الفقي رئيسة قسم الهياكل والبيئة الفضائية والمُشرف الرئيسي من الهيئة على تدريب الطلاب لكي يحققوا أقصى استفادة ممكنة من التدريب.

شهدت الفعاليات حضور العقيد محمد علا رئيس فروع البحوث والتطوير بإدارة المساحة العسكرية نيابة عن اللواء أركان حرب محمد مصطفى رضوان مدير إدارة المساحة العسكرية، ، والمهندس وسام عبدالفتاح العضو المؤسس لشركة أيدچ برو، والدكتور ياسر جلال عميد كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، والدكتور علي عماشة رئيس وحدة الاستشعار من البُعد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومراكز المسئولية بالأكاديمية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

كسر الزجاج الخارجى .. تفاصيل انفجار مولد كهرباء بمصرف أبوظبى الإسلامى بالإسكندرية

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

للمرة الثانية.. تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالقرب من اليمن| تفاصيل

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

عاشور ورئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة يبحثان إنشاء فرع للمؤسسة بالعاصمة الإدارية

1.5 مليون دعم.. صندوق رعاية النوابغ يُطلق مسابقة حافز الابتكار لطلاب الجامعات

بمشاركة 35 جامعة وأكثر من 168مشروعا.. البحث العلمي تحتفل بنتائج تحدي مصر للصناعة

موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 بالجامعات الأهلية

تفاصيل التقديم لجائزة تكريم العالمات الشابات بأكاديمية البحث العلمي

فوز 15 مشروع بالتمويل ضمن اتفاقية التعليم العالى والمعهد المتحد للأبحاث النووية بروسيا

أكاديمية البحث العلمي تعلن نتائج تحدي مصر للصناعة لعام 2023

وزير التعليم العالي يبحث إنشاء فرعاً للكلية الملكية للجراحين بالعاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

عندي ذهب يزيد على مائة وخمسين جرامًا وأستعمله للزينة.. فهل فيه زكاة؟

استجابة لطلب بوتين.. توقعات بالإفراج عن رهينة روسي ضمن صفقة الأسرى اليوم

اليوم نقاتل.. جانتس يتوعد قادة الأجهزة الأمنية

160 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 24 الآن

المقاطعة السبب| قفزة مفاجئة في أسعار شاي العروسة .. الباكو بكام؟

للمرة الثانية.. تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالقرب من اليمن| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

ميعرفش القوانين|أحمد الطيب يستفز الأهلاوية بمنشور غريب: الـ 6 أكبر من الـ 14

أبيض × أسود.. هنا شيحة تثير الجدل بـ لوك جديد| شاهد

فيديو

800 جنيه | تحرك جديد في سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أحب أبوس «عز» في عمل فني|رانيا يوسف تفتح النار على محمد مختار وزينة

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

فيديو أحرج إسرائيل.. عجوز تلوح لأفراد المقاومة بعد إطلاق سراحها من الأسر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ