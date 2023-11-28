طائرة مساعدات سعودية تتجه إلي مطار العريش لدعم أهالي غزة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، شهد اقلاع الطائرة الإغاثية السعودية الـ 22 متجهة إلى مطار العريش الدولي والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية؛ فتحمل الطائرة الإغاثية على متنها مساعدات متنوعة شملت (مواد غذائية، وإيوائية، وطبية) تزن 39 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.