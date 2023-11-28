السلطان العماني يستقبل رئيس ألمانيا في مراسم رسمية

استقبل السُّلطان العماني هيثم بن طارق الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيـس جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي بدأ زيارة رسميّة لسلطنة عُمان.

ووفق وكالة الأنباء العمانية؛ فقد أُجريت للرئيس الألماني مراسم استقبال رسميّة فلدى وصول الموكب المقلّ له إلى الساحة الخارجية بقصر العلم العامرِ اصطفت كوكبة من الفرسان على جانبي الطريق المؤدي إلى بوابة القصر ترحيبًا بفخامة الضيف

وفور وصول الموكب المقلّ له إلى الساحة الداخلية لقصر العلم العامرِ عزفت موسيقى الحرس السُّلطاني العُماني (المقطوعة المنتظرة) ونُفخت الأبواق.

وأشارت الوكالة العمانية الي ان السلطان العماني اصطخب ضيفه إلى منصة الشرف، حيث عُزف السلام الوطني الألماني، فيما أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيَّة لفخامة الضيف.