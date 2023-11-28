خبير اقتصادي يوضح دلالات دخول 10 مليارات دولار إلى مصر

علق الدكتور أسامة السعيد، الخبير الاقتصادي، على دلالات دخول 10 مليارات دولار إلى مصر حسب تصريحات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.



وقال أسامة السعيد، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” إن مصر الدولة الأولى في المنطقة في جذب الاستثمارات، وهناك كثير من الدول تتنافس على جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم.



ولفت إلى أن المستثمر أمامه العديد من الفرص المتاحة لكنه يختار وجهته بناء على العائد الاقتصادي الكبير والاستقرار السياسي والحكمة التي تدار بها الملفات على المستوى الدولي.





وأشار إلى أن انخفاض سعر العملة يعد محفزًا للمستثمرين ويتم اعتبارها ميزة تنافسية، حيث أن العالم شهد العديد من الأزمات غير المحببة للمستثمر مثل الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، ولكن المستثمرين اختاروا مصر رغم الأزمات، لإمانهم بأنها الواجه الأفضل.

