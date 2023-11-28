جامعة حلوان تنظم معرضا خيريا للطلاب بالتعاون مع بنك الكساء المصري

نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان معرض خيريا بالتعاون مع بنك الكساء المصري، بالمبنى الإداري بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويهدف المعرض إلى دعم وخدمة الطلاب بالجامعة، حيث قام بافتتاحه الدكتور حسام رفاعي، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي هذا المعرض في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء بين الطلاب، وتقديم منتجات بجودة عالية لهم باسعار رمزية .

وضم المعرض ملابس ذات جودة عالية، لتلبية احتياجات طلاب الجامعة ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

وأشرف على تنظيم المعرض محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وهند أبو عزيزة مديرة إدارة التكافل الاجتماعي.