إعلان نتائج بطولة الألعاب الإلكترونية بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

اختتمت فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية التى أقيمت علي مدار يومي ٢٦ - ٢٧ نوفمبر الجاري بجامعة حلوان، ضمن فعاليات الدورة الرياضية للجامعات المصرية والمعاهد العليا "دورة الشهيد الرفاعي 51" بمشاركة (٥٥) طالبًا و طالبة من ٢٠ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، و(٢٢) مشرفا ومشرفة، ومدربًا

وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

و قد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** نتائج الطالبات:

- المركز الأول: الطالبة رييان خالد أحمد، جامعة حلوان.

- المركز الثاني: الطالبة مريم أحمد إبراهيم أحمد، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالبة يارا خالد محمد عبدالباري، جامعة حلوان.

** نتائج الطلبة:

-المركز الأول: الطالب محمد وائل، جامعة الدلتا.

- المركز الثانى: الطالب بيشوي فايز، جامعة الإسكندرية.

- المركز الثالث: الطالب فارس عبدالعليم نعنوش، جامعة السلام.