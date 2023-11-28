أحمد رفعت: مصر خاضت الكثير من المعارك للحفاظ على القضية الفلسطينية |فيديو

قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، إن مصر أصبحت قبلة التعامل مع ملف القضية الفلسطينية، متابعًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطرح حاليًا طرحا مختلفا تمامًا يدفع في اتجاه اعتراف العالم بوجود دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأكد "رفعت" خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن مصر بذلت جهود كبيرة وخاضت معارك كثيرة على مدار الأعوام الماضية من أجل القضية الفلسطينية.



وأضاف “رفعت” تعليقا على زيارة رئيسة المجر لمصر، أن العلاقات المصرية المجرية ممتدة، حيث يوجد تاريخ مشترك بين البلدين وهناك تبادل تجاري يصل لأكثرمن 400 مليون دولار.

وتابع أحمد رفعت، أن مصر قامت بتحسين وتطوير علاقاتها مع دول أوروبا الشرقية وعلى رأسها المجر، معقبًا: “عندما نقوم بالتحدث مع دولة لنا معها علاقات اقتصادية مستقرة فضلا عن الجوانب السياسية المتميزة يكون الاستماع أفضل وأكبر”.