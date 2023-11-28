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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بالغردقة يناقش استعدادات الحزب للانتخابات الرئاسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بقسم أول الغردقة، اجتماعا تنظيميا بمقر الحزب ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها أمانات الحزب بمدن المحافظة، لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بمشاركة الوحدات القاعدية الحزبية بالقسم. 

وقال أحمد الصحيفي، أمين الحزب بقسم أول الغردقة، إن الاستحقاق الانتخابى للانتخابات الرئاسية هو الاستحقاق الأهم على مدار السنوات السابقة، لما يمثله من كونه نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة التى يحلم بها كل المصريين، ويمثل تحديا للحزب فى إثبات تواجده بقوة على الساحة السياسية. 

وأوضح علاء حسن، أمين التنظيم بالقسم، أنه جار العمل على تسخير كل طاقات الحزب فى الظهور الإيجابى فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الجميع يسعي لتنفيذ تكليفات الحزب في دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتشكيل غرفة عمليات على مدار اليوم الكامل، مدة الثلاثة أيام لحل أي معوقات. 

جاء ذلك، بحضور عدد من قيادات الحزب بالمحافظة، والأمناء المساعدين بالحزب بقسم أول الغردقة، والأمناء النوعيين، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالقسم، وأعضاء الوحدات القاعدية الحزبية.

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