عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تساعدهم على التركيز .. أستاذ تغذية يوضح الوجبات المناسبة لطلاب المدارس

صدى البلد

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، أنه خلال هذه الفترة يحتاج الطلاب للتغذية الصحية السليمة لطلاب المدارس، حيث تتوافر التغذية الصحية السليمة في الوجبة الغذائية التي تحتوى على العناصر الغذائية الأساسية (وهى الكربوهيدرات والبروتين والدهون والفيتامينات والأملاح المعدنية والماء) ، مشيرا إلى أن ذلك يتوافر فيما يعرف بالوجبة الغذائية المتوازنة، خيث تكون بكميات مناسبة لحاجة الجسم ووزنه ونشاطه والحالة الصحية.

 

وأضاف حسونه لصدى البلد، أن التغذية تزداد أهميتها خاصة تلاميذ المدارس، ممن يحتاجون وجبات غذائية متوازنة وصغيرة ومتعددة، وذلك لأن معدتهم صغيرة لكن احتياجاتهم الغذائية كبيرة لسرعة نموهم وعملية التطور التي تحدث لأجسامهم ، وذلك بالإضافة إلى أن التغذية السليمة تدعم قدرة الطلاب على التركيز  وزيادة التحصيل الدراسي.
 

txt

هل هناك فرصة للتحويل والالتحاق بالكليات لطلاب شهادات الدبلومات الفنية 2023؟

txt

إعلان نتائج بطولة الألعاب الإلكترونية بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

txt

8 ديسمبر آخر موعد.. تفاصيل التسجيل بمسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024

txt

تفاصيل الحصول على شهادة مزدوجة من الجامعات الأهلية

txt

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يحدد شروط التقديم في مسابقة حافز الابتكار| تفاصيل

txt

التعليم العالي: مسابقة حافز الابتكار تقدم العديد من الفوائد والفرص الرائعة للطلاب المبتكرين

txt

مسابقات وبرامج مشاريع التخرج .. دعم مادي يصل إلى 1.5 مليون جنيه .. الاختبارات بمعايير معلنة

txt

الاستشعار من البُعد تنظم المُنتدى الإقليمي لبرنامج جيمس وإفريقيا

txt

الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تنفذ مشروع "استخدام التقنيات الحديثة للمحافظة على التراث"

txt

مؤسسو 5 شركات بـ"البحث العلمي" ضمن قائمة فوربس للشخصيات المؤثرة تحت سن 30


وأكد أنه يقوم البروتين الذى يأخذ ضمن الوجبة الغذائية بدور أساسي في نمو الجسم وبناء العضلات وأنسجة الجسم المختلفة وتعويض التالف منه، موضحا أن أهم الأغذية الغنية بالبروتين هي البيض من أهم المصادر البروتينية ذات القيمة الغذائية العالية , الحليب مصدر جيد للبروتين والكالسيوم اللازم لنمو العظام والأسنان , اللحوم الحمراء والدواجن ,الأجبان, الأسماك والبروتين النباتي الذي يتوفر في البقوليات مثل العدس و الفول والحمص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

نتعامل مع ظروف استثنائية.. تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء عن أزمة قطع الكهرباء

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

موضوعات متعلقة

هل هناك فرصة للتحويل والالتحاق بالكليات لطلاب شهادات الدبلومات الفنية 2023؟

إعلان نتائج بطولة الألعاب الإلكترونية بالدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

8 ديسمبر آخر موعد.. تفاصيل التسجيل بمسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2024

تفاصيل الحصول على شهادة مزدوجة من الجامعات الأهلية

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يحدد شروط التقديم في مسابقة حافز الابتكار| تفاصيل

التعليم العالي: مسابقة حافز الابتكار تقدم العديد من الفوائد والفرص الرائعة للطلاب المبتكرين

مسابقات وبرامج مشاريع التخرج .. دعم مادي يصل إلى 1.5 مليون جنيه .. الاختبارات بمعايير معلنة

الاستشعار من البُعد تنظم المُنتدى الإقليمي لبرنامج جيمس وإفريقيا

ترشيحاتنا

متحدث بالخارجية الأمريكية: نشكر الرئيس السيسي والدور المصري للتوصل للهدنة في غزة

مدبولي يعلن خطة الحكومة لتأمين الكهرباء

«لهو الصغار» في الجيزة يقود أهاليهم للسجن والمستشفى

خلال توقفه في باريس.. سامح شكري يتفقد الاستعدادات الأخيرة للانتخابات الرئاسية

قصة الكلمة الأكثر بحثا في عام 2023 على الانترنت

كتائب القسام تعلن ردها على خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار شمال قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها مفاجأة.. متخصص يعثر على صخرة أحفورية في جزيرة وايت

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء.. 25 صورة جمعت بينهما أثارت الجدل

قصة حب انتهت بانفصالهما| كيف تعلق قلب يوسف الشريف بـ إنجي علاء؟

عادات تقوي المناعة وتحميك من أمراض الشتاء

فيديو

حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

درجات الحرارة تصل لـ 4 بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

سبب صادم.. نادية شكرى: أحمد زكى ضربني بالقلم في كواليس العيال كبرت

تخصص اداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ