تساعدهم على التركيز .. أستاذ تغذية يوضح الوجبات المناسبة لطلاب المدارس

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، أنه خلال هذه الفترة يحتاج الطلاب للتغذية الصحية السليمة لطلاب المدارس، حيث تتوافر التغذية الصحية السليمة في الوجبة الغذائية التي تحتوى على العناصر الغذائية الأساسية (وهى الكربوهيدرات والبروتين والدهون والفيتامينات والأملاح المعدنية والماء) ، مشيرا إلى أن ذلك يتوافر فيما يعرف بالوجبة الغذائية المتوازنة، خيث تكون بكميات مناسبة لحاجة الجسم ووزنه ونشاطه والحالة الصحية.

وأضاف حسونه لصدى البلد، أن التغذية تزداد أهميتها خاصة تلاميذ المدارس، ممن يحتاجون وجبات غذائية متوازنة وصغيرة ومتعددة، وذلك لأن معدتهم صغيرة لكن احتياجاتهم الغذائية كبيرة لسرعة نموهم وعملية التطور التي تحدث لأجسامهم ، وذلك بالإضافة إلى أن التغذية السليمة تدعم قدرة الطلاب على التركيز وزيادة التحصيل الدراسي.





وأكد أنه يقوم البروتين الذى يأخذ ضمن الوجبة الغذائية بدور أساسي في نمو الجسم وبناء العضلات وأنسجة الجسم المختلفة وتعويض التالف منه، موضحا أن أهم الأغذية الغنية بالبروتين هي البيض من أهم المصادر البروتينية ذات القيمة الغذائية العالية , الحليب مصدر جيد للبروتين والكالسيوم اللازم لنمو العظام والأسنان , اللحوم الحمراء والدواجن ,الأجبان, الأسماك والبروتين النباتي الذي يتوفر في البقوليات مثل العدس و الفول والحمص.