تسميم زوجة رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية

أكد المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، اليوم الثلاثاء، تسمم زوجة رئيس المخابرات العسكرية، كيريل بودانوف، ماريانا بودانوفا، بالمعادن الثقيلة، حسبما ذكرت القناة التلفزيونية الأوكرانية “سوبيلني".

وجاء في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للقناة أن "زوجة رئيس مديرية المخابرات الرئيسية كيريل بودانوف، ماريانا، تعرضت للتسمم بالمعادن الثقيلة. وهذا ما أكده المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "بابل" الأوكرانية، نقلاً عن مصدر في المخابرات العسكرية الأوكرانية، أن زوجة بودانوف، ماريانا بودانوفا، تعرضت للتسمم بالمعادن الثقيلة وهي في المستشفى.