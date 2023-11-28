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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المملكة العربية السعودية تفوز باستضافة "إكسبو 2030"

صدى البلد

فازت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، باستضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض، بعد تفوق العرض السعودي على مدينتي روما الإيطالية وبوسان الكورية الجنوبية، وذلك بعد عملية الاقتراع السري إثر اجتماع الجمعية العمومية 173 التابعة للمكتب الدولي للمعارض في العاصمة الفرنسية باريس.

وحصل العرض السعودي على 165 صوتًا، مقابل 24 صوتًا لصالح العرض الإيطالي، و21 صوتًا لصالح العرض الكوري الجنوبي.

وبذلك، تصبح المملكة العربية السعودية أول دولة عربية تستضيف معرض "إكسبو" العالمي، والذي يُعد أحد أكبر الأحداث العالمية، ويُقام كل خمس سنوات.

 

ويُقام معرض "إكسبو" العالمي لمدة ستة أشهر، ويشارك فيه ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويُسلط الضوء على أحدث الابتكارات في مختلف المجالات، ويُعد فرصة لتعزيز التعاون بين الدول.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قدمت عرضًا قويًا لاستضافة "إكسبو 2030"، ركز على أهداف التنمية المستدامة، ودور المعرض في تعزيز التعاون الدولي، وبناء مستقبل أفضل للبشرية.

وأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن سعادته بفوز المملكة العربية السعودية باستضافة "إكسبو 2030"، مؤكدًا أن هذا الفوز هو إنجاز كبير للمملكة، ويعكس مكانتها العالمية، والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "إن الفوز باستضافة "إكسبو 2030" هو لحظة فخر للمملكة العربية السعودية، ويعكس مكانتها العالمية، والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف: "إن المملكة ستحرص على تقديم نسخة استثنائية من "إكسبو 2030"، تعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي، وبناء مستقبل أفضل للبشرية."

ومن المتوقع أن يسهم معرض "إكسبو 2030" في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للتجارة والابتكار والتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

اكسبو 2030 السعودية اول دولة عربية

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