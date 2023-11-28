خبير: القيادة السياسية جعلت مصر مركزا رائدا للتعليم والبحث العلمي

نجحت القيادة السياسية في خطوة هامة تعزز مكانة مصر على الساحة العالمية، في تحويل البلاد إلى مركز متميز للتعليم والبحث العلمي، وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة تفاني الحكومة واهتمامها الكبير بتطوير القطاعين، وتوفير البنية التحتية اللازمة والمناخ الملائم للابتكار.

قال الدكتور عماد على أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن أحد الجوانب الرئيسية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز هو التركيز على تطوير التعليم ، فقد تم تحديث المناهج الدراسية وتطويرها بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية.

وأكد الدكتور عماد على خلال تصريحاته لصدي البلد ، أنه تم تعزيز جودة التعليم بتدريب أساتذة الجامعات على أحدث الأساليب التعليمية وتزويدهم بالموارد اللازمة، بالإضافة إلى توفير الفرص المتساوية للحصول على تعليم عالي للشباب الموهوبين من خلال منح المنح الدراسية وتوفير التمويل اللازم.

وأشار عماد على ، إلى تطوير البنية التحتية للتعليم والبحث العلمي في مصر، لافتا أنه تم بناء مجموعة الجامعات الأجنبية والأهلية والحكومية الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات والمعدات العلمية، وتوفير المختبرات المتقدمة والمكتبات الضخمة التي تحتوي على مصادر معرفية واسعة النطاق.

وأضاف الأستاذ بكلية التربية ، أن الباحثين ألقوا دعما غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وتشجيعهم علي الابتكار والتميز من خلال توفير التمويل والدعم اللازمين لمشاريع البحث العلمي.