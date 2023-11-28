استقبل الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، اليوم، الوزير مفوض التعليمي مدير المكتب التعليمي والعلمي والتكنولوجي بالسفارة الصينية لو شون شنغ، لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية في التخصصات العلمية المختلفة.

حضر اللقاء الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الألسن ومدير معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، ود. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة.

لقراءة التفاصيل من خلال الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/7048/news/

وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعي عين شمس وفي إطار حرص الجامعة على تنمية الوعي الطلابي ومساعدة الطلاب على الانخراط في الأنشطة الطلابية شاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب (إدارة النشاط الرياضي) في بطولة الفتاة الجامعية والمقامة بمحافظة الإسكندرية في الفترة من الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "من أجل صحة أفضل لطالبات جامعات مصر" وذلك في ألعاب اللكرة الطائرة والقدم الخماسي وتنس الطاولة والسباحة وألعاب القوى والجمباز والكاراتيه.

وحصلت جامعة عين شمس علي النتائج التالية

المركز الأول والميدالية الذهبية في كرة الطائرة، كما حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية في تنس الطاولة وحصلت في ألعاب القوى على المركز الثاني والميدالية الفضية، المركز الثالث والميدالية البرونزية.