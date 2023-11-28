شروط الحصول على دعم لمشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية.. تفاصيل

أعلنت جامعة عين شمس، تعليمات لطلاب الجامعة بشأن دعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية من خلال برنامج eGP Entrepreneurial Graduation Projects الذي يوفر من خلاله صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ دعمًا فنيًّا وماليًّا يصل إلى 100 ألف جنيه لمشاريع تخرج الطلبة الجامعيين.





وأوضحت جامعة عين شمس الشروط اللازمة الواجب توافرها للحصول علي الدعم ::

• أن يكون المشروع قابلًا لأن يُصبح شركة ناشئة.

• أن يكون المشروع مبتكرًا، ويقدم حلولًا للمشاكل التي تواجه المجتمع.

• أن يكون المشروع ذا إمكانات تجارية.

• أن يكون الطالب قد قام بإجراء دراسة سوق مبدئية على الأقل.



ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعه عين شمس، و في اطار حرص الجامعة على تنمية الوعي الطلابي ومساعدة الطلاب على الانخراط في الأنشطة الطلابية شاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب (إدارة النشاط الرياضي) في بطولة الفتاة الجامعية والمقامة بمحافظه الإسكندرية في الفترة من الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "من أجل صحه افضل لطالبات جامعات مصر" وذلك في ألعاب الكرة الطائرة والقدم الخماسي وتنس الطاولة والسباحة وألعاب القوي والجمباز والكاراتيه.



وحصلت جامعة عين شمس علي النتائج التالية

المركز الأول والميدالية الذهبية في الكرة الطائرة كما حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية في تنس الطاولة وحصلت في ألعاب القوي على المركز الثاني والميدالية الفضية ،المركز الثالث والميدالية البرونزية.