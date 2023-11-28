مسؤول إسرائيلي: لا يوجد اقتراح لتمديد الهدنة بغزة لأكثر من عشرة أيام

قال مسؤول إسرائيلي كبير، مساء اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي اقتراح على الطاولة لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأكثر من عشرة أيام.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي وفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم"، إن إمكانية الوصول إلى عشرة أيام من الراحة هي أيضا بعيدة كل البعد عن اليقين.

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن من المفترض أن الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم من أسر حماس خلال الأيام الأربعة المقبلة هم جنود ورجال، مضيفا أن المقابل الذي تطلبه حركة حماس مرتفع للغاية ومن المشكوك فيه أن تتمكن إسرائيل من الموافقة عليه.

أما فيما يتعلق بالتقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال حول وقف دائم لإطلاق النار، والذي يفترض أن مصر وقطر اقترحته، فإن المسؤول الإسرائيلي يقول إنه يتجاوز التفويض الذي حددته الحكومة، وبالتالي، بالنسبة لإسرائيل، فهو ليس على قائمة جدول الأعمال في الوقت الراهن.

وأكد أن نية إسرائيل هي العودة للحرب، مضيفا: "نبذل قصارى جهدنا للعودة إلى القتال ونستعد له، وحتى لو كان هناك اتفاق على تمديد التهدئة لمدة عشرة أيام، فإن ذلك لن يضعف هدف تقليص قدرات حماس".