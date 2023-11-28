عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الانتخابات الرئاسية 2024.. تعرف على الصمت الدعائي ومحظورات الخرق للمرشحين

صدى البلد

تبدأ فترة الصمت الدعائى خلال ساعات حيث تتوقف الحملات الانتخابية، لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالخارج التي من المقرر إجراءها علي مدار ثلاثة أيام تبدأ من الجمعة 1 ديسمبر وتنتهي الأحد 3 ديسمبر المقبل طبقا للجدول الزمنى الذى اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحدد القانون معني الصمت الانتخابي، والمحاذير التي حددها القانون خلال الفترة المحددة والعقوبات التي يحددها القانون لمخالفيها، طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فى تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 والتي جاءت كالتالي:

فترة الصمت الدعائى يحددها القانون قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، ويمنع فيها منعاً باتاً على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين، وأن الهدف من ذلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.

الصمت الدعائي طبقا لما اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فى تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024  هو أن تحيد وسائل الإعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الاعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية .

وتقوم وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.

كما أكد القانون أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم. 

الصمت الانتخابي

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم، قرارا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج، وكذا اللجان الفرعية التى سيدلى المصريين بالخارج فيها باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتضمن القرار رقم 32 لسنة 2023 تشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج على ان يكون مقرها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية.
 


وتكون مهمة اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الخارج الذى اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فى تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024، استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج وعددها 137 لجنة فى 121 دولة، وحصر العددى لمن شاركوا فى التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الخارج بارسال العدد الحصرى الى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.

الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالخارج الصمت الدعائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

بيان عاجل من رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بعد تسميم زوجته

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

تحرك عاجل.. الرئيس السيسي ونظيره التونسي يتفقان على تقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي غزة

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

موضوعات متعلقة

الهيئة الوطنية تشكل لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج

مرشحو الرئاسة يخطرون الهيئة الوطنية بممثليهم في لجان المصريين بالخارج

بعد 6 ساعات.. بدء الصمت الانتخابي للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024

مرشحو الرئاسة يخطرون الهيئة الوطنية بممثليهم بلجان المصريين بالخارج

الأربعاء.. بدء الصمت الانتخابي للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024

2 ديسمبر.. مجلس الدولة يستقبل ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

قبل ساعات من بدء الصمت بالخارج.. مرشحو الانتخابات الرئاسية 2024 يواصلون الدعاية

الاربعاء.. اخر موعد لاخطار الهيئة الوطنية بممثلي المرشحين بلجان المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

مكتب نتنياهو: إطلاق سراح تايلانديين اثنين إلى جانب 10 نساء إسرائيليات

انهيار وبكاء.. مشاهد حزينة من عزاء طارق عبد العزيز| صور وفيديو

سرايا القدس تعلن تسليم عدد من الرهائن الإسرائيليين لديها ضمن صفقة التبادل

الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد بنتيجة 25-24

متى تصلي المرأة في المنزل؟.. بالأذان أم بالإقامة

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلعت فنكوش| هل أصبح إهتمام المواطن بتخفيضات الجمعة البيضاء ظاهرة وهمية؟.. والأنترنت البديل!

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكا؟

بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بصور لها من طنطا

بعد 14عام زواج.. 10 صور ل انجى علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ