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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن عن المنح التنافسية المقدمة من هيئة تمبس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس).

وأوضح الدكتور عبد الله سامي المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين أن المنح مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية وفي أي من تخصصات الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي وكذا في أي مجال من مجالات الاهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وأشار إلى أن أخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات: الخميس الموافق 18 يناير 2024.

وللمزيد من المعلومات عن مجالات المنحة وطريقة التقدم، برجاء زيارة الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/207

 

وكان قد استقبل مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس زيارة من  /ادريانا بيترسكو مدير مكتب التبادل الأكاديمي (ايراسموس بلس ) بجامعة جالاتي (رومانيا) ، فى إطار اتفاقية التعاون ايراسموس بلس بين الجامعتين للتبادل العلمي والثقافي وتطوير برامج بحثية مشتركة وبرامج دراسية للدراسات العليا وأيضاً تبادل الطلاب ،الأساتذة، الباحثين، والإداريين. 

وقد رافقت  الدكتور نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير ،  /ادريانا بيترسكو في جولة تفقدية بمقر المركز بمبني IHUB وبصحبتها ‏من إدارة المنح والمشروعات كلاً من الدكتورة نهي الرافعي، ‏نائب مدير الإدارة ومنسق اتفاقيات ايراسموس بلس بجامعة عين شمس والدكتور عزيز شاكر، مساعد منسق اتفاقيات ايراسموس بلس. 

وأشادت مسئولة مكتب Erasmus+ بجامعة جالاتي (رومانيا) بالتدريبات التي يعقدها المركز وخاصة برنامج "الإدارة الجامعية والقيادة " وهو البرنامج المؤهل لشغل وظيفة عميد كلية او معهد بالجامعات المصرية وأيضاً برنامج "لغة الإشارة" لموظفي الهيئة القومية للبريد المصري ضمن المبادرة الرئاسية لدمج ذوي الهمم وأبدت تطلعها لنقل تلك التجارب إلى جامعة جالاتي برومانيا. 

جاءت تلك الزيارة ضمن جدول أعمال الزيارات التبادلية لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي بالجامعة ومركز التدريب والتطوير وبعض من كليات الجامعة ‏ومتحف الزعفران في إطار اتفاقية ايراسموس+ المشتركة بين الجامعتين.
 

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