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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية بعد تسميم زوجته

كيريل بودانوف وزوجته
كيريل بودانوف وزوجته

قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، اليوم الثلاثاء، إن زوجته ماريانا، التي تم تشخيص إصابتها بالتسمم، في صحة جيدة.

وأكد بودانوف، لبوابة “War Zone”، أن ماريانا دخلت المستشفى، وقال: “الوضع جيد الآن… نحن ننتظر نتائج الفحص”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، تسمم زوجة رئيس المخابرات العسكرية، كيريل بودانوف، ماريانا بودانوفا، بالمعادن الثقيلة، حسبما ذكرت القناة التلفزيونية الأوكرانية “سوبيلني".

وجاء في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للقناة أن "زوجة رئيس مديرية المخابرات الرئيسية كيريل بودانوف، ماريانا، تعرضت للتسمم بالمعادن الثقيلة. وهذا ما أكده المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف".

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وكانت صحيفة "بابل" الأوكرانية، ذكرت نقلاً عن مصدر في المخابرات العسكرية الأوكرانية، أن زوجة بودانوف، ماريانا بودانوفا، تعرضت للتسمم بالمعادن الثقيلة وهي في المستشفى.

المخابرات العسكرية الأوكرانية ماريانا كيريل بودانوف أوكرانيا

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