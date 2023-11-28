وزير المفاوضات الفلسطيني السابق: أمريكا لم تحسم موقفها تجاه حل الدولتين

أكد حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني السابق، أن هناك تنسيق مستمر بين الدول العربية وعلى رأسهم مصر من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجهود المصرية مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة.

وقال حسن عصفور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن أمريكا حتى الآن لم تحسم موقفها، تجاه حل الدولتين، مؤكدا أن بايدن طرح هذا الفكر، ولكن ليس بطريقة جادة، على عكس الموقف المصري من الرئيس السيسي.

موافقة الجانب الإسرائيلي

وتابع وزير المفاوضات الفلسطيني السابق، أن الحل السياسي الشامل مرهون بالموقف الأمريكي، وموافقة الجانب الإسرائيلي على ذلك.