جهود مصرية للتمديد..وزير فلسطيني سابق: بايدن يحتاج للهدنة الإنسانية بغزة

علق حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطيني الأسبق، على تطورات الأوضاع في غزة خاصة مع دخول اليوم الثاني للهدنة الإنسانية وتبادل المحتجزين والأسرى.

وقال حسن عصفور في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جهود مصرية مستمرة لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة".

وأضاف حسن عصفور:" هناك تنسيق مستمر بين الدول العربية وعلى رأسهم مصر من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة ".

وتابع حسن عصفور :" بايدن يحتاج إلى إقرار الهدنة الإنسانية خاصة لأن موقفه الانتخابي ليس على أفضل ما يرام بسبب الأصوات داخل الولايات المتحدة المطالبة بضرورة وقف الحرب في غزة ".

واكمل حسن عصفور :" هاك انخفاض في شعبية بايدن الانتخابية في أمريكا وهناك دعوات كثيرة في أمريكا بضرورة وقف الحرب في غزة ".