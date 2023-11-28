فريد زهران: يمكن طرح المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للنقاش المجتمعي

قال الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسي، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يمكن طرح المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للنقاش المجتمعي.



وأضاف فريد زهران، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الحركة المدنية معارضة وتجمع تحت مظلتها مجموعة من الأحزاب، وشهدت خلافات حول الدفع بمرشح محدد في الانتخابات الرئاسية يمثل الحركة.

وتابع فريد زهران، أنه مهما حدث من شرخ داخل الحركة المدنية سيتم تجاوزه في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الخلافات ليست استراتيجية وليست على قضايا محورية.

