عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رقم صادم.. تروكولر تكشف عدد المكالمات الاحتيالية وغير المرغوب فيها بالولايات المتحدة

تروكولر
تروكولر

نشرت شركة تروكولر Truecaller، تقريرها الشهري الأول عن مكالمات البريد العشوائي والاحتيال في الولايات المتحدة، والذي يقدم هذا تحليلا مفصلاً حول عدد المكالمات الاحتيالية أو الغير مرغوب فيها بالبلاد، والتي تم تجميعها في الفترة ما بين شهر نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023.

ووفقا للتقرير، يواجه مستخدمي تطبيق معرف هوية المتصل تروكولر Truecaller، في الولايات المتحدة ما متوسطه 2.1 مليار مكالمة غير مرغوب فيها على أساس شهري، مما يعني أن كل شخص يتلقى ما يقرب من 6 مكالمات غير مرغوب فيها كل شهر، وتستمر كل منها لأكثر من 4 دقائق.

كيف تؤثر هذه المكالمات على المستخدمين؟

ومن المثير للصدمة، أن المستخدمين أضاعوا ما يقرب من 195 مليون ساعة خلال عام 2023 في الرد على هذه المكالمات المزعجة التي كانت في ذروتها خلال موسم العطلات، حيث يشهد موسم العطلات في الولايات المتحدة ذروة عمليات الاحتيال، وتراحت هذه الاتصالات المزعجة ما بين مكالمات التبرعات الخيرية المزيفة إلى إشعارات التسليم الاحتيالية وترقيات الإجازات.

ووفقا للتقرير، فإن معظم هذه المكالمات غير المرغوب فيها كانت تهيمن عليها عمليات احتيال ذات نوايا خبيثة، وفي الوقت نفسه، كانت بقية المكالمات عبارة عن مكالمات مبيعات مشروعة، ومكالمات آلية، واستطلاعات رأي عبر الإنترنت، ومكالمات سياسية.

ويزعم التقرير أن سكان ولاية ميسيسيبي الأمريكية تلقوا أكبر عدد من المكالمات غير المرغوب فيها، وإلى جانب ميسيسيبي وكارولينا الجنوبية وأوكلاهوما، تلقي معظم المكالمات الاحتيالية أيضا مواطني ولايات هاواي ونيو هامبشاير وبورتوريكو.

ويكشف التقرير أيضا أن غالبية عمليات الاحتيال كانت مرتبطة بالاحتيال على بطاقات الائتمان، وسرقة الهوية، والرعاية الطبيةأو التأمين، والضمان الاجتماعي، وضمان السيارات،  وعمليات الاحتيال في تحصيل الديون قائمة الأنشطة الاحتيالية في عام 2023.

ويشير تقرير "تروكولر"، إلى أن متوسط وقت المكالمة البالغ 4 دقائق لكل مكالمة أيضا كانوا معظم المستلمين غير قادرين على التعرف بدقة على المكالمات غير المرغوب فيها، يوفر هذا لمرسلي البريد العشوائي أو المحتالين وقتا كافيا للايقاع بضحاياهم.

وأوضح تقرير تروكولر، أن غالبية مكالمات البريد العشوائي (90.66٪) نشأت أو يبدو أنها تنشأ من داخل الولايات المتحدة، أما نسبة 9.34% المتبقية من المكالمات فقد نشأت خارج الولايات المتحدة وجاء معظمها أكثر من 80% من الهند، إلى جانب تلقي مكالمات غير مرغوب فيها من دول أخرى مثل نيجيريا ومصر وكولومبيا وكندا وبيرو وغيرها.

ويعد هذا التقرير بمثابة دعوة للتوعية من خطورة انتشار العمليات الاحتيالية وتعقيدها، مع التأكيد على الحاجة إلى اليقظة المستمرة ضد الأساليب المتطورة التي يستخدمها الهاكرز أو المحتالون.

وفيما يتعلق بالتقرير، قال آلان ماميدي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تروكولر Truecaller: "يستهدف المحتالون المستهلكين من خلال كل وسيلة على هواتفهم، وينشرون عمليات احتيال متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر المكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال تقرير البيانات الشهري الجديد، هدفنا هو إعلام مستخدمي الهواتف الذكية بشأن عمليات الاحتيال الحديثة المتزايدة والأسواق التي تشهد أكبر عدد من عمليات الاحتيال، حتى يتمكن الأشخاص من حماية أنفسهم، لدى تروكولر مهمة طويلة الأمد تتمثل في بناء الثقة في الاتصالات، ويعكس هذا التقرير الشهري التزامنا بهذه المهمة".

تروكولر Truecaller المكالمات الاحتيالية مكالمات البريد العشوائي عمليات الاحتيال انتشار العمليات الاحتيالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

موضوعات متعلقة

كاميرا 108 ميجابكسل.. ريلمي 10 برو بلس بإمكانات قوية تنافس الفلاجشيب

شاومي تفاجئ الجميع بخبر سار.. 11 جهاز يتلقي نظام HyperOS الجديد

تشتري أوبو رينو 10 ولا Oppo Reno 11.. مقارنة هتوضحلك الفرق

بقدرات استثنائية.. أفضل الهواتف الذكية لعام 2023

أسطورة الألعاب.. آسوس تخفض سعر هاتفها الرائد ROG Phone 6

أجهزة ويندوز في خطر.. اكتشاف ثغرة أمنية بميزة الحماية Windows Hello

مبيعات قياسية.. هواتف Reno 11 الأكثر مبيعا من أوبو

بطارية 6500 مللي أمبير.. نوبيا تطلق موبايل خارق للألعاب بـ24 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الاستخبارات الإسرائيلية: السنوار خدعنا والتفاوض معه ليس في صالحنا

الإحصاء: 152.9 ألف كم إجمالى أطوال شبكة طرق في مصر عـام 2021/2022

الأونروا: غزة تحولت إلى مدينة أشباح بسبب الغارات الجوية

بـ3\4 جمجمة.. أصغر أسير فلسطيني يروي تجربته مع الاحتلال| شاهد

سبب غير معلوم.. جيش الاحتلال يجبر العائلات على إخلاء جنين

أفضل أنواع الصدقة وأعظمها ثوابا.. المفتي السابق ينصح بها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور أول حالة في بريطانيا.. أعراض واضحة على المصاب بـ إنفلونزا الخنازير

هل شركات المقاطعة من فعلت ذلك؟| تقليد مشروب سبيرو سباتس بالأسواق

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

نشرة المرأة والصحة| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي.. ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم

فيديو

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

شاهد| إسرائيلية مفرج عنها تدافع عن حماس وتردد أنا دمي فلسطيني

آخرهم يوسف الشريف.. نجوم انفصلوا عن زوجاتهم في عام 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ