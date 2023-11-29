فورد Ka الكوبيه تباع بـ 100 ألف جنيه

يتواجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من طرازات السيارات المعروضة للبيع ، وتتوافر تلك السيارات بجميع الإصدارات والفئات ، وذلك لتناسب جميع احتياجات المواطنين ، وتساعدهم علي التنقل بكل سهولة .

سعر فورد Ka الكوبيه موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري

ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع فورد Ka موديل 1997 ، وتنتمي Ka الي فئة السيارات الكوبيه صغيرة الحجم ، وتناسب العمل بداخل المدن وخارجها .

- محرك فورد Ka الكوبيه :

فورد Ka الكوبيه موديل 1997

تحصل سيارة فورد Ka الكوبيه موديل 1997 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الرمادي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت Ka من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

- مواصفات فورد Ka موديل 1997 :

فورد Ka الكوبيه موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري

زودت سيارة فورد Ka موديل 1997 بالعديد من المميزات الحديثة ، منها إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فورد، وبها زوج من الإشارات تم تثبيتهم علي الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، ومرايات جانبية باللون الأسود، وتمتلك بابين ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود ، وبها مساحة زجاج خلفية .

- سعر فورد Ka موديل 1997 الكوبيه :

فورد Ka الكوبيه موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري

تباع سيارة فورد Ka الكوبيه موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .