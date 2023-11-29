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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد Ka الكوبيه تباع بـ 100 ألف جنيه

فورد Ka الكوبيه
فورد Ka الكوبيه موديل 1997

يتواجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من طرازات السيارات المعروضة للبيع ، وتتوافر تلك السيارات بجميع الإصدارات والفئات ، وذلك لتناسب جميع احتياجات المواطنين ، وتساعدهم علي التنقل بكل سهولة .

سعر فورد Ka الكوبيه موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري

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ومن ضمن السيارات المعروضة للبيع  فورد Ka موديل 1997 ، وتنتمي Ka  الي فئة السيارات الكوبيه صغيرة الحجم ، وتناسب العمل بداخل المدن وخارجها .

- محرك  فورد Ka الكوبيه :

 فورد Ka الكوبيه موديل 1997

تحصل سيارة  فورد Ka الكوبيه موديل 1997 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الرمادي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت  Ka من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

- مواصفات  فورد Ka موديل 1997 :

 فورد Ka الكوبيه موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري

زودت سيارة   فورد Ka موديل 1997 بالعديد من المميزات الحديثة ، منها إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فورد، وبها زوج من الإشارات تم تثبيتهم علي الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، ومرايات جانبية باللون الأسود، وتمتلك بابين ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود ، وبها مساحة زجاج خلفية .

- سعر  فورد Ka موديل 1997 الكوبيه :

 فورد Ka الكوبيه موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري

تباع سيارة  فورد Ka الكوبيه موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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