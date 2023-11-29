حماس "مستعدة" لتمديد هدنة غزة المؤقتة 4 أيام إضافية |تفاصيل

كشف مصدر مقرب من حماس ، أن حركة المقاومة على استعداد لتمديد هدنة غزة لمدة أربعة أيام إضافية تشهد تبادل الرهائن الإسرائيليين بالفلسطينيين، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكان قد تم بالفعل تمديد الهدنة الأولية، أربعة أيام، لمدة يومين إضافيين.

وصرح المصدر لوكالة فرانس برس: "أبلغت حماس الوسطاء بأنها مستعدة لتمديد الهدنة لمدة أربعة أيام وأن الحركة ستكون قادرة على إطلاق سراح السجناء الإسرائيليين الذين تحتجزهم هي وحركات المقاومة الأخرى والأحزاب الأخرى خلال هذه الفترة، وفقا لشروط الهدنة الحالية".

وبموجب الاتفاقية الحالية، ينبغي على حركات المقاومة التي تتخذ من غزة مقرا لها تحرير الأطفال والنساء الإسرائيليين، وليس جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وبين يومي الجمعة والاثنين، عندما كان من المقرر أن تنتهي الهدنة الأولية، أفرجت حماس عن 50 رهينة إسرائيلي، كانت قد أسرتهم خلال هجومها الواسع في 7 أكتوبر. كما حررت رجلا إسرائيليا روسيا كبادرة طيبة إلى موسكو، و18 أجنبيا - 17 تايلانديا وفلبينيا - كجزء من صفقة منفصلة توسطت فيها إيران.

وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن 150 فلسطينيا وقصرا يقضون عقوبة في سجون الاحتلال بسبب جرائم مزعومة.

ونصت الصفقة الأصلية على أنه يمكن تمديد وقف إطلاق النار لمدة أطول من الأيام - حتى ما مجموعه 10 أيام، بما في ذلك الأيام الأربعة الأولى - إذا أفرجت حماس عن 10 رهائن إضافيين على الأقل كل يوم، مع تحرير إسرائيل المزيد من السجناء الأمنيين بنسبة ثلاثة فلسطينيين لكل رهينة.

وتم الاتفاق على تمديد الهدنة لمدة يومين، وبعد أن أفرجت حماس عن 10 رهائن إسرائيليين يوم الثلاثاء، من المتوقع أن تطلق سراح 10 رهائن آخرين اليوم، ومن المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح 60 سجينا فلسطينيا، جميعهم من النساء والقاصرين، كجزء من التمديد لمدة يومين.