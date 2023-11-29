وحش السيلفي.. أقوى هاتف من Honor بمواصفات وأسعار منافسة

أعلنت شركة هونر Honor الصينية، مؤخرا عن هاتفيها الذكيين Honor 100 وHonor 100 Pro في حدث أقيم في الصين.

وتتميز تشكيلة الهواتف الجديدة بتصميم فريد مستوحى من فن الآرت نوفو وهندسة غاودي، حيث يعرض هاتف Honor 100 منحنيات فنية طبيعية تشبه مراحل القمر.

سعر ومواصفات هاتف هونر Honor 100 Pro

زودت هونر هاتف Honor 100 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل تأتي مع مستشعر سوني IMX906، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع مجال رؤية 112 درجة، وكاميرا telephoto بدقة 32 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 50 + 2 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويأتي هاتف Honor 100 Pro، مع شاشة كبيرة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1224 × 2700 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع معدل سطوع يصل إلى 2600 شمعة، وقارئ بصمات الأصبع مدمج أسفل الشاشة.

Honor 100 Pro

ويعمل هاتف هونر Honor 100 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزيم داخلية تبلغ سعتها 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

ويحتوي هاتف هونر Honor 100 Pro، علي بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، والذي يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في عصون 10 دقائق فقط.

Honor 100 Pro

وجهزت هونر هاتف Honor 100 Pro، بحل تبريد VC بمساحة إجمالية تبلغ 4674 ملم مربع في مكون رفيع يبلغ سمكه 0.35 ملم فقط، وهو أخف بنسبة 30٪ من VC النحاسي القياسي لمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف Honor 100 Pro،، دعم تقنية NFC وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.3، وشبكات Wi-Fi 6، ودعم شريحة C1 لتحسين التردد اللاسلكي، ويعمل الهاتف بواجهة هونر MagicOS 7.2 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

Honor 100 Pro

ويتوفر هاتف هونر Honor 100 Pro، في 4 خيارات من الألوان هي: الأسود أو الأبيض أو الأزرق أو الأرجواني مع وجود الأخيرين بتصميم أنيق مع جلد صناعي في الخلف، مقابل سعر يبدأ من 480 دولار (أي ما يعادل 14.828 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.