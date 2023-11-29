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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التفتيش على 89 منشأة غذائية وغلق 14 منها لمخالفة التراخيص بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

شدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة ، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة.

وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على (89) منشأة ( 80 منشأة غذائية - 4 منشآت صحية -  4 محطات تموين سيارات - مركز تجميل  ) بمركز الزقازيق و حيي أول وثان الزقازيق خلال شهر نوفمبر الجاري ،وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأسفر التفتيش عن تحرير (119) محضر ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية - عدم التخلص الآمن من المخلفات ) ، فضلاً عن إعدام (2.8) طن مواد غذائية ( لحوم – جبن ابيض - شيكولاتة – مخلل - صلصة  - ملح - حليب - حلويات)غير صالحة للإستخدام الآدمي بالإضافة لإعدام (665) لتر عصائر ومشروبات غازية ،فضلاً عن غلق عدد (4) منشآت غذائية ومركز تجميل لعدم استيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الإحترازية كما تم التوصية بغلق (10) منشآت بعد انتهاء الإجراءات القانونية تجاهها.

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