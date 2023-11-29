عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة بالغربية تعالج 125 مريضا وتصرف الدواء مجانا.. صور

قوافل طبية بالغريية
قوافل طبية بالغريية

نجحت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا استهدفت تقديم الدعم الطبي لعدد  (125) مريض ومريضة بقرية ميت المخلص بمركز زفتى، وقرية كفر سبطاس بمركز طنطا، وقرية الرجبية بمركز السنطة، وقرية الهياتم بمركز المحلة.

txt

جامعة طنطا تنظم ندوتين للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية |صور


وأكد  أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية. 


من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، ان القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، وعمل اشاعات وتحاليل لعدد 54حالة .

تصريح متطرف.. وزير إسرائيلي: هناك 2 مليون نازي في الضفة الغربية


مشيرًا الى انه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ببورسعيد


مضيفًا ، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

IMG-20231129-WA0038
IMG-20231129-WA0038
IMG-20231129-WA0039
IMG-20231129-WA0039
التضامن الاجتماعي بالغربية التضامن الاجتماع التعاون الانتخابات الرئاسية الأسر الأكثر احتياجا أسر الأكثر احتياجا ارتقاء التضامن الاجتماعي التخصصات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

موضوعات متعلقة

مؤسسة حياة كريمة تنظم مؤتمرا للتوعية بالقضية الفلسطينية بجامعة طنطا

ترشيحاتنا

عاصفة مرعبة تضرب تركيا.. شلل تام وأضرار كبيرة في بورصة واسطنبول|فيديو

ضبط 2750 عبوة سجائر مهربة جمركياً بحوزة مندوب مبيعات بالقاهرة

متصدر الدوري ويستعد لمواجهة صن داونز.. بيراميدز: فزنا على الدراويش رغم الصعوبات

مكتب نتنياهو يعلن استلام قائمة أسماء المحتجزين بغزة المقرر الإفراج عنهم الليلة

بايدن يوجه رسالة لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في قطر

العرب تعلموا الدرس.. هكذا أسقطت حماس إسرائيل في الحرب واختراق فلسطيني لـCIA


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني من هذه الأعراض.. احذر الاكتئاب الموسمي  

تمساح ولا نداهة| جسم غريب يثير الجدل بترعة الجعفرية.. والري تكذب رواية الصيادين

لهذه الأسباب يصاب البعض بالاكتئاب في فصل الشتاء.. فهل أنت منهم؟

ظهور أول حالة في بريطانيا.. أعراض واضحة على المصاب بـ إنفلونزا الخنازير

فيديو

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

بـ3\4 جمجمة.. أصغر أسير فلسطيني يروي تجربته مع الاحتلال| شاهد

وعهد الله ما نرحل.. أغنية الثورة الفلسطينية تجدد روح المقاومة والصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ