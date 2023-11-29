إعلام عبري: إسرائيل تتوقع هدنة إنسانية 3 أيام أخرى

نشرت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، بعض التفاهمات التي تم التوصل إليها في القمة الرباعية في قطر التي جمعت رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات القطرية ومسئولون مصريون جنب إلى جنب مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس الموساد الإسرائيلي.

وقالت القناة الـ 12 العبرية، أن هناك تفاهمات تم التوصل بشأن الفئات الخمس المقبلة للإفراج عن الأسرى، مشيرة إلى أنه من خلال هذه التفاهمات يمكن تحديد المراحل التالية للإفراج عن الأسرى من الجانبين بعد استنفاذ عملية إطلاق سراح النساء والأطفال.

وبحسب القناة العبرية، فإن الفئات الخمس التالية - في حال تنفيذها ستكون: الرجال البالغين، والمجندات، والرجال في الاحتياط، والجنود في الخدمة النظامية، وجثث الإسرائيليين الذين ماتوا في هجوم 7 أكتوبر أو في الأسر.

وذكر مصدر إسرائيلي أن إسرائيل تتوقع ثلاثة أيام أخرى على الأقل من إطلاق سراح الرهائن إلى جانب هدنة إنسانية، بهدف استنفاد عملية إطلاق سراح جميع النساء والأطفال المحتجزين لدى حماس حتى انتقالهم إلى فئات الإفراج التالية.

وأشار المصدر إلى أنه طالما أن حماس تطلق سراح 10 يوميا، فإن وقف إطلاق النار سيستمر.

لكن المصدر أوضح أن هذا وقف مؤقت لإطلاق النار وأنهم لا يناقشون وقف إطلاق النار الدائم تحت أي ظرف من الظروف.

وبالنسبة للمسؤولين في إسرائيل، إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق قريباً فإن القتال سيستأنف، ومن المتوقع أن يتوسع إلى جنوب قطاع غزة أيضاً.

وذكرت الولايات المتحدة أنه في حال حدوث ذلك، فإن توقعاتها هي ألا يؤدي القتال إلى تهجير السكان من جنوب قطاع غزة أيضًا، بعد نزوح نحو مليون فلسطيني من شمال القطاع إلى الجنوب.