فرقة نويرا تتغنى بتحفه غدا بالأوبرا.. ما لا تعرفه عن بليغ حمدى

أمسية مميزة تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وتحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في الثامنة مساء غدا الخميس 30 نوفمبر على المسرح الكبير وتضم نخبة من اعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدى التى تعاون خلالها مع كبار نجوم الغناء.

وولد بليغ حمدى عام 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة ، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين.

اشتهر عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه) ، بعدها تعاون مع عدد ضخم من كبار المطربين .

تميزت ألحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى عام 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الالحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد واغاني الأطفال والابتهالات الدينية وأشهرها مولاى .

قدم أعمالا لكبار المغنيين ومنهم أم كلثوم ، وردة ، عبد الحليم حافظ ، محمد رشدى ، محرم فؤاد ، شادية وغيرهم .. أداء أجفان ، سمية وجدى ، كنزى ، محمد حسن ، حسام حسنى ومؤمن خليل.