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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على أجنبي يتاجر في العملات بالقاهرة

المتهم
المتهم

ضبط رجال الأمن بالقاهرة أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عامل بمكتب شحن "يحمل جنسية أجنبية" مقيم بالسيدة زينب بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد  "بنظام المقاصة"، وكذا الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، متخذاً من المكتب عمله الكائن بذات الدائرة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" ، و إعترف بنشاطه الإجرامى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النقد الأجنبي السيدة زينب القاهرة عملات محلية وأجنبية مديرية أمن القاهرة نظام المقاصة

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