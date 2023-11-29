الداخلية تكشف اللغز: عامل وراء سرقة عدد من عملاء البنوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمد ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة) لقيامه بالإستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بأسلوب إنتحال صفة موظفى خدمة عملاء أحد البنوك والإدعاء بإيقاف حساباتهم البنكية لعدم تحديثها.

كما إعترف بإرتكابه (8) وقائع بذات الأسلوب وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود العديد من الرسائل الدالة على نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.