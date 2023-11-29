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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع الوطنية للانتخابات لمتابعة الاستحقاقات القادمة

توقيع مذكرة التفاهم
توقيع مذكرة التفاهم

 وقّع السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، مذكرة تفاهم مع المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

وأكد السفير الذوادي خلال اللقاء على الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة الدول العربية لمتابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في جمهورية مصر العربية، والذي يأتي في إطار دعم مسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد في الدول الأعضاء.

ونصّت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين على حقوق وواجبات متابعي البعثة التي تتضمن إجراء المقابلات مع مختلف الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى الالتزام باحترام القوانين والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وتهدف مهمة البعثة إلى متابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدايةً من عملية تسجيل الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية وأيام الاقتراع حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

 وفي هذا الإطار، ستقوم البعثة بإصدار تقريرها النهائي عند الانتهاء من عملية المتابعة ليتم إرساله لاحقاً إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

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