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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمام رام الله.. تفاصيل الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين

صدى البلد

أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، استقبال الدفعة السادسة من الأسيرات والأسرى الأطفال في صفقة التبادل مساء اليوم سيكون أمام بلدية رام الله.

وفيما يتعلق بتمديد الهدنة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن قطر "متفائلة للغاية" بأنه سيتم الإعلان عن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس خلال الساعات المقبلة في غزة، بعد الإفراج المتوقع عن المجموعة السادسة من الرهائن.

وأضاف الأنصاري في حديث لشبكة CNN: "نأمل أن نتمكن في غضون ساعتين من إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الرهائن، ولكننا سنكون قادرين أيضًا على الإعلان عن تمديد"، لافتا: "نحن متفائلون للغاية بأنه سيكون لدينا أخبار جيدة لنشاركها اليوم".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن المفاوضات مستمرة، وأن أي تمديد جديد سيكون تحت نفس معايير الاتفاقيات السابقة.

وعن ظروف وسلامة الرهائن المتبقين لدي حماس، قال الأنصاري إن المفاوضات تجري في "بيئة إيجابية"، مشيرا إلى "أننا نتحدث عن منطقة حرب بها الكثير من التعقيدات على الأرض".

واضاف أن إطلاق سراح الذكور البالغين وجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي كان موضوعًا للمناقشة، ويمكن إطلاق سراحهم في المستقبل القريب.

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