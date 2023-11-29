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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كواليس تصوير فيلم هجان قبل عرضه بمهرجان البحر الأحمر

صدى البلد

طرح كل من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفيلم كلينك صورًا من كواليس تصوير فيلم "هجان"للمخرج أبو بكر شوقي، الذي تم تصويره في منطقة "تبوك" شمال غربي المملكة العربية السعودية. وذلك قبل عرضه الأول في العالم العربي، بالدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقرر عقدها في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 ديسمبر المقبل. 

حيث يشارك فيلم هجان بمسابقة روائع عربية وسيكون عرضه الأول يوم الاثنين ٤ ديسمبر، الساعة05:30 مساء، في Ritz Carlton
 

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كان فيلم هجّان قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، في سبتمبر الماضي ويعتبر أحدث إنتاجات كل من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفيلم كلينك. من إنتاج محمد حفظي وماجد زهير سمان، وشاركت في الإنتاج رولا ناصر، خدمات الإنتاج في المملكة العربية السعودية من قبل Yellow Camel. هجّان من توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في العالم العربي و Film Constellation في جميع أنحاء العالم.

وتدور أحداث فيلم هجّان حول مطر وأخيه غانم اللذان يعيشان في صحراء السعودية الشاسعة. ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بجمله حفيرة. بعدما يوظفه المالك القاسي جاسر، على الصبي مطر بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة، في دراما بلوغ سن رشد خالدة. الفيلم من كتابة عمر شامة و مفرج المجفل وأبو بكر شوقي. ومن بطولة عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود وإبراهيم الحساوي. 

هجّان من إخراج أبو بكر شوقي الكاتب والمخرج المصري النمساوي. حصل فيلمه الوثائقي القصير THE COLONYعلى جوائز في مهرجانات حول العالم. تلاه فيلمه السينمائي الأول يوم الدين، الذي عُرض لأول مرة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي حيث ترشح لجائزة السعفة الذهبية وفاز بجائزة فرانسوا تشاليه، هجّان هو فيلمه الروائي الثاني.

هجان
هجان
هجان
هجان
هجان
هجان
هجان
هجان
هجان
هجان
هجان
هجان
هجان
هجان
هجان
هجان
هجان
هجان

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