وزيرة التعاون الدولي القطرية تشيد بحجم التعاون مع مصر من أجل دعم فلسطين

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول زيارة أجراها إلى معبر رفح البري، استعرض خلالها حجم الجهود المبذولة لدعم الأشقاء في فلسطين، بإرسال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية واستقبال المصابين لتلقي الرعاية الصحية.



ونشر "مركز المعلومات" لقاء مع وزيرة التعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر، والتي أكدت على أن التنسيق المصري القطري هدفه إيصال المساعدات إلى سكان القطاع بالحجم الذي يوازى ما كان عليه قبل أحداث 7 أكتوبر الماضي، مشيدة بالتعاون المشترك بين البلدين من أجل دعم الأشقاء في فلسطين.



في حين، وجهت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري، للتنسيق السريع في توفير المستلزمات الطبية التي يطلبها القطاع، مضيفة أن المعبر مفتوح باستمرار لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وإرسال المساعدات، مؤكدة أن هناك 26 مستشفى من إجمالي 35 مستشفى بالقطاع قد تعطل عن العمل، بخلاف تدمير 60% من البنى التحتية بالقطاع، بخلاف 6 آلاف مفقود، و16 ألف شهيد و35 ألف جريح، مؤكدة أن العنف الذي تعرض له القطاع تسبب في انهيار جزئي لـ230 ألف منزل بخلاف المنازل التي دمرت بالكامل.