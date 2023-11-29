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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فقد 45 كجم.. لن تتخيل سر خسارة محمد ممدوح لوزنه| فيديو

صدى البلد

كشف الفنان محمد ممدوح، عن برنامج إنقاص الوزن الذي اعتمد عليه خلال الفترة الأخيرة، و سر فقدانه 45 كجم من وزنه.

وذكر ذلك في تقرير نشرته فضائية العربية مصر، بعنوان "خسر 45 كجم من وزنه.. محمد ممدوح يكشف سر فقدانه للوزن".

وأوضح محمد ممدوح في لقائه الأخيرة مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، أنه إعتمد على نظام "صوم الماء" لخسارة وزنه، مؤكدا أنه كان لا يعلم شيء عن هذا النظام و قام مدير أعماله (طلال) بتشجيعه على ذلك.

ونوه "ممدوح"، أنه استمر لمدة 17 يوم بشرب الماء فقط دون أن يأكل أي شيء، مؤكدا على أن هذا النظام صحي للغاية و ليس به أي ضرر، لافتا إلى أن هناك بعض الأطباء كانوا يقوموا بمتابعة حالته خلال هذه الفترة.

تجربة خطيرة

وعلق: "كانت تجربة خطيرة"، مؤكدا على شعوره براحة كبيرة بتلك الفترة، و بسبب هذا النظام فقد حوالي 45 كجم من وزنه، و يعتمد حاليا على نظام جديد و يأكل وجبات صغيرة كل ساعتين مع شرب كميات كبيرة من الماء.
 

محمد ممدوح انقاص الوزن صوم الماء الماء اسعاد يونس

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