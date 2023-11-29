المساعدة ليست "شيك على بياض".. أعضاء بالكونجرس الأمريكي ينتفضون ضد إسرائيل

حذر ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي البارزين، من أن المساعدات الأمريكية الطارئة لإسرائيل بمليارات الدولارات لا يمكن أن تكون بمثابة شيك على بياض، وأصروا على أنه يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي.

وقال السيناتور كريس فان هولين وبريان شاتز وجاك ريد بعد لقائهم بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، (مع ما يقرب من عشرة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ): “إننا نواصل دعم المساعدة الإضافية لإسرائيل في أعقاب الهجمات الوحشية التي شنتها حماس.. ولكننا متفقون جميعا على أن هذه المساعدة يجب أن تكون متسقة مع مصالحنا وقيمنا، وأن تستخدم بطريقة تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان”.

وأضافوا: “نحن بحاجة إلى إيجاد طريق أفضل لمساعدة إسرائيل على تحقيق الأهداف العسكرية والأمنية المشروعة.. إن المساعدة الأمريكية لم تأت أبدًا في شكل شيك على بياض”.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنه تم التأكيد على مدى أهمية هذا الأمر، بالنظر إلى أن إسرائيل تعتزم توسيع عملياتها العسكرية إلى جنوب غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية.

إدانة الرئيس الأمريكي للتطرف الاستيطاني

ورحب أعضاء مجلس الشيوخ كذلك بإدانة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتطرف الاستيطاني، وكذلك العقوبات المقترحة على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.